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Giriş Tarihi: 13.11.2026 12:01

Fenerbahçe Tarfin’de Chris Silva ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Tarfin, Gabonlu forvet Chris Silva ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe Tarfin’de Chris Silva ile yollar ayrıldı!
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Tarfin'de Chris Silva ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2025-26 ve 2026-27 sezonlarında formamızı giyen, bu süre boyunca kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Chris Silva ile yollarımız karşılık anlaşarak ayrılmıştır.

Chris Silva'ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

30 yaşındaki pivot, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında sarı-lacivert formayı giydi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE TARFİN #BASKETBOL SÜPER LİGİ
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Fenerbahçe Tarfin’de Chris Silva ile yollar ayrıldı!
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