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Giriş Tarihi: 13.11.2026 10:25

NBA'de Marcus Smart'a 3 maç men!

NBA'de Houston Rockets'ın ABD'li basketbolcusu Marcus Smart'a, rakibinin yüzüne yumruk attığı gerekçesiyle 3 maç men cezası verildi.

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NBA’de Marcus Smart’a 3 maç men!
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NBA'de Houston Rockets ile Golden State Warriors arasında oynanan karşılaşmanın üçüncü periyodunun bitimine 21 saniye kala Marcus Smart'ın, Charles Bassey'nin yüzüne yumruk atmasının ardından cezalar belli oldu.

NBA'in internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açılamada, Houston Rockets'ın ABD'li basketbolcusu Marcus Smart'a 3 maç men cezası verildiği belirtildi.

Ücretsiz men cezası alan Smart'ın bu dönemde maaşından kesinti yapılacak.

Marcus Smart'ın cezasını Utah Jazz ile iç sahada oynayacakları müsabakayla çekmeye başlayacağı ifade edildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#HOUSTON ROCKETS #GOLDEN STATE WARRİORS #UTAH JAZZ #NBA
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NBA'de Marcus Smart'a 3 maç men!
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