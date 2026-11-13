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Giriş Tarihi: 13.11.2026 11:21

Potanın Perileri, Letonya'da İsrail ile karşılaşacak!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu 2. maçında yarın deplasmanda Letonya ile mücadele edecek.

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Potanın Perileri, Letonya’da İsrail ile karşılaşacak!
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FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu 2. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın TSİ 20.40'ta Letonya'nın Riga kentindeki Rimi Olympic Centre'da İsrail ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, I Grubu'na İstanbul'da Karadağ'ı 79-62 mağlup ederek galibiyetle başladı. Ay-yıldızlılar, bu müsabakanın ardından 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Polonya'nın Gorzow şehrindeki Arena Gorzow'da Polonya ile oynayacak.

Başantrenör Frederic Dusart'ın belirlediği aday kadro şöyle:

"Meltem Yıldızhan (Beşiktaş), Beren Burke (ÇBK Mersin), Esra Ural (ÇBK Mersin), Sinem Ataş (ÇBK Mersin), Ceren Akpınar (Emlak Konut), Melek Uzunoğlu (Emlak Konut), Manolya Kurtulmuş (Fenerbahçe), Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe), Şerife Alperi Onar (Fenerbahçe), Zeynep Şevval Gül (Fenerbahçe), Derin Erdoğan (Galatasaray), Elif Bayram (Galatasaray), Gökşen Fitik (Galatasaray) Sevgi Uzun (Galatasaray), Sude Yılmaz (Galatasaray), Sevgi Tonguç (İstanbul Gençlik Spor), Tuba Poyraz (Nesibe Aydın Okulları), Tilbe Şenyürek Arslan (Club Basquet Girona)."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI
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Potanın Perileri, Letonya'da İsrail ile karşılaşacak!
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