Potanın Perileri, Letonya’da İsrail ile karşılaşacak!

FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu 2. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın TSİ 20.40'ta Letonya'nın Riga kentindeki Rimi Olympic Centre'da İsrail ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, I Grubu'na İstanbul'da Karadağ'ı 79-62 mağlup ederek galibiyetle başladı. Ay-yıldızlılar, bu müsabakanın ardından 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Polonya'nın Gorzow şehrindeki Arena Gorzow'da Polonya ile oynayacak.

Başantrenör Frederic Dusart'ın belirlediği aday kadro şöyle:



"Meltem Yıldızhan (Beşiktaş), Beren Burke (ÇBK Mersin), Esra Ural (ÇBK Mersin), Sinem Ataş (ÇBK Mersin), Ceren Akpınar (Emlak Konut), Melek Uzunoğlu (Emlak Konut), Manolya Kurtulmuş (Fenerbahçe), Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe), Şerife Alperi Onar (Fenerbahçe), Zeynep Şevval Gül (Fenerbahçe), Derin Erdoğan (Galatasaray), Elif Bayram (Galatasaray), Gökşen Fitik (Galatasaray) Sevgi Uzun (Galatasaray), Sude Yılmaz (Galatasaray), Sevgi Tonguç (İstanbul Gençlik Spor), Tuba Poyraz (Nesibe Aydın Okulları), Tilbe Şenyürek Arslan (Club Basquet Girona)."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör