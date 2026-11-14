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Giriş Tarihi: 14.11.2026 10:25

Alperen Şengün'ün tarihi gecesinde Rockets, Jazz'ı yendi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 43 sayıyla oynadığı maçta Utah Jazz'ı 125-118 yendi. Alperen, Rockets tarihinde 40 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist barajını aşan üçüncü oyuncu oldu.

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Alperen Şengün’ün tarihi gecesinde Rockets, Jazz’ı yendi!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets ile Utah Jazz, Toyota Center'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Rockets, 125-118 kazandı.

Karşılaşmada Alperen Şengün 43 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle "double-double" yaptı. Alperen, kulüp tarihinde Yao Ming ve James Harden'dan sonra 40 sayı 10 ribaunt ve 5 asist barajını aşan üçüncü oyuncu oldu.

Houston Rockets'ta Kevin Durant 22 sayı, Tari Eason 14 sayı ve 11 ribaunt, Amen Thompson da 12 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Jazz'da ise Darryn Peterson 28, Keyonte George 27 ve Ace Bailey 21 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

ALEXANDER'IN 40 SAYISI YETMEDİ

NBA Kupası'nda Los Angeles Clippers, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 113-112 yendi. Clippers'ta Brook Lopez 26, Darius Garland 24, Derrick Jones ve Keaton Wagler de 14'er sayıyla mücadele etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 40, Jared McCain'in 23 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Alperen Şengün'ün tarihi gecesinde Rockets, Jazz'ı yendi!
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