Anadolu Efes Bologna’ya acımadı

EUROLEAGUE'IN 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Virtus Bologna'yı 103-91 mağlup etti. Lacivertbeyazlılar bu sezon lig de dahil olmak üzere ilk kez 100 sayıyı aştı.
İlk çeyreği 28-20 önde geçen Efes, soyunma odasına 60-43 üstün gitti. Üçüncü periyotta İtalyan takımı farkı azalttı. 76-68 ile son bölüme gidildi. Temsilcimiz geri dönüşe izin vermeyip 103-91 kazandı. Jordan Loyd 22, Collin Anthony Malcolm de 20 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.
15 sayı kaydeden Bruno Fernando da 10 ribaunt alarak başarılı bir performans sergiledi. Efes 5. zaferine imza attı. EuroLeague'deki diğer ekibimiz Beşiktaş da deplasmanda Fransız ASVEL'i 95-91'lik skorla yendi.
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Mete Efendioğlu - Editör