Anadolu Efes Bologna’ya acımadı

EUROLEAGUE'IN 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Virtus Bologna'yı 103-91 mağlup etti.İlk çeyreği 28-20 önde geçen Efes, soyunma odasına 60-43 üstün gitti. Üçüncü periyotta İtalyan takımı farkı azalttı. 76-68 ile son bölüme gidildi. Temsilcimiz geri dönüşe izin vermeyip 103-91 kazandı.15 sayı kaydeden Bruno Fernando da 10 ribaunt alarak başarılı bir performans sergiledi. Efes 5. zaferine imza attı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör