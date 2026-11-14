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Giriş Tarihi: 14.11.2026 20:36

Biotekno Körfez Basket, Galatasaray MCT Technic’i mağlup etti!

Biotekno Körfez Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray MCT Technic’i 82-81’lik skorla geçti.

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Biotekno Körfez Basket, Galatasaray MCT Technic’i mağlup etti!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Biotekno Körfez Basket, Galatasaray MCT Technic ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Biotekno Körfez Basket, ilk periyodu 20-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Kocaeli temsilcisi, soyunma odasına 44-37 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı 10 sayıya çıkaran ev sahibi ekip, son çeyreğe 70-60 üstün girdi.

Son periyotta hücumda etkili olan Galatasaray MCT Technic, farkı azaltarak maçın son bölümünde öne geçti. Son anlarda yeniden üstünlüğü ele geçiren Biotekno Körfez Basket, son saniyede kaydettiği basketle karşılaşmadan 82-81 galip ayrıldı.

Biotekno Körfez Basket'te 22 sayı üreten Johnny Davis ile 21 sayı üreten Boe Buie ön plana çıktı.

Galatasaray MCT Technic'te Aleksej Nikolic'in 21 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonucun ardından Biotekno Körfez Basket galibiyet sayısını 3'e yükseltti.

Galatasaray MCT Technic ise bu sezon 4. kez parkeden mağlup ayrıldı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ #BİOTEKNO KÖRFEZ BASKET #GALATASARAY MCT TECHNİC

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Biotekno Körfez Basket, Galatasaray MCT Technic’i mağlup etti!
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