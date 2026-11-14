Biotekno Körfez Basket, Galatasaray MCT Technic’i mağlup etti!

Biotekno Körfez Basket'te 22 sayı üreten Johnny Davis ile 21 sayı üreten Boe Buie ön plana çıktı.

Galatasaray MCT Technic'te Aleksej Nikolic'in 21 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonucun ardından Biotekno Körfez Basket galibiyet sayısını 3'e yükseltti.

Galatasaray MCT Technic ise bu sezon 4. kez parkeden mağlup ayrıldı.

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