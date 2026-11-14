Biotekno Körfez Basket, Galatasaray MCT Technic’i mağlup etti!

Karşılaşmaya iyi başlayan Biotekno Körfez Basket, ilk periyodu 20-14 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Kocaeli temsilcisi, soyunma odasına 44-37 önde gitti.
Üçüncü periyotta farkı 10 sayıya çıkaran ev sahibi ekip, son çeyreğe 70-60 üstün girdi.
Son periyotta hücumda etkili olan Galatasaray MCT Technic, farkı azaltarak maçın son bölümünde öne geçti. Son anlarda yeniden üstünlüğü ele geçiren Biotekno Körfez Basket, son saniyede kaydettiği basketle karşılaşmadan 82-81 galip ayrıldı.
Biotekno Körfez Basket'te 22 sayı üreten Johnny Davis ile 21 sayı üreten Boe Buie ön plana çıktı.
Galatasaray MCT Technic'te Aleksej Nikolic'in 21 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonucun ardından Biotekno Körfez Basket galibiyet sayısını 3'e yükseltti.
Galatasaray MCT Technic ise bu sezon 4. kez parkeden mağlup ayrıldı.