Potanın Perileri, İsrail’i yıktı geçti!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında İsrail'i 76-67 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ay-yıldızlılar, üst üste bulduğu 7 sayıyla 4. dakikaya 10-4 önde girdi. Üç sayı çizgisinin gerisini etkili kullanan Türkiye, ilk periyodu 22-10 üstün tamamladı.

Milliler, ikinci çeyrekte yakaladığı 8 sayılık seriyle rakibine kolay hücum etme şansı vermedi ve 13. dakikada İsrail'e mola aldırdı. Pota altını iyi kullanan ay-yıldızlı ekip, 15. dakikada Elif Bayram'ın basketiyle rakibiyle arasındaki farkı 13 sayıya çıkardı: 22-35. İsrail'in savunmadaki kötü oyununu Alperi Onar ve Meltem Yıldızhan ile iyi değerlendiren milli takım, soyunma odasına 47-29 önde gitti.