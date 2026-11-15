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Giriş Tarihi: 15.11.2026

Alperen Şengün MÜTHİŞSİN! 43 sayı, 12 ribaunt

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Alperen Şengün MÜTHİŞSİN! 43 sayı, 12 ribaunt
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AMERİKAN Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Utah Jazz'ı 125-118 yendi. Alperen Şengün 43 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle oynarken; kulüp tarihinde Yao Ming ve James Harden'dan sonra 40 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist barajını aşan üçüncü oyuncu oldu. Houston Rockets'ta Kevin Durant 22 sayı, Tari Eason 14 sayı ve 11 ribaunt, Amen Thompson da 12 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Jazz'da ise Darryn Peterson 28, Keyonte George 27 ve Ace Bailey 21 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Alperen Şengün MÜTHİŞSİN! 43 sayı, 12 ribaunt
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