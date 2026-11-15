Potanın perileri İsrail’i yıktı

A Milli
Kadın Basketbol Takımımız, yoluna emin adımlarla ilerliyor. Potanın Perileri, 2027 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında İsrail'i 76-67 mağlup etti. Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 47-29 önde kapatan Ay-Yıldızlı ekibimiz, ikinci devrede vites küçültse de rakibin geri dönüşüne izin vermedi. Gökşen Fıtık 18, Şerife Alperi Onar ve Kennedy Burke 11'er, Meltem Yıldızhan da 10 sayı kaydetti.
Türkiye, gruptaki ilk maçında da Karadağ'ı 79-62 yenmişti.
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Mete Efendioğlu - Editör