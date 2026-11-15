Potanın perileri İsrail’i yıktı

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Kadın Basketbol Takımımız, yoluna emin adımlarla ilerliyor. Potanın Perileri, 2027 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında İsrail'i 76-67 mağlup etti. Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 47-29 önde kapatan Ay-Yıldızlı ekibimiz, ikinci devrede vites küçültse de rakibin geri dönüşüne izin vermedi.Türkiye, gruptaki ilk maçında da Karadağ'ı 79-62 yenmişti.