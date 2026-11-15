Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Potanın perileri İsrail'i yıktı
Giriş Tarihi: 15.11.2026

Potanın perileri İsrail'i yıktı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Potanın perileri İsrail’i yıktı
  • ABONE OL
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, yoluna emin adımlarla ilerliyor. Potanın Perileri, 2027 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında İsrail'i 76-67 mağlup etti. Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 47-29 önde kapatan Ay-Yıldızlı ekibimiz, ikinci devrede vites küçültse de rakibin geri dönüşüne izin vermedi. Gökşen Fıtık 18, Şerife Alperi Onar ve Kennedy Burke 11'er, Meltem Yıldızhan da 10 sayı kaydetti. Türkiye, gruptaki ilk maçında da Karadağ'ı 79-62 yenmişti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Potanın perileri İsrail'i yıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA