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Giriş Tarihi: 15.11.2026 18:35

Yukatel Denizli Basket, Glint Çayırova Belediyesi'ni uzatmada devirdi!

Yukatel Denizli Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında uzatmalara giden maçta Glint Çayırova Belediyesi karşısında 101-98 galip geldi.

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Yukatel Denizli Basket, Glint Çayırova Belediyesi’ni uzatmada devirdi!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Yukatel Denizli Basket, Glint Çayırova Belediyesi ile karşı karşıya geldi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın normal süresi 89-89 bitti.

Uzatmalara giden maçı kazanan taraf 101-98'lik skorla Yukatel Denizli Basket oldu.

Yukatel Denizli Basket'te 25 sayı üreten Meeks ile 24 sayı üreten Bailey galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonucun ardından Yukatel Denizli Basket bu sezon 2. galibiyetini elde etti.

Glint Çayırova Belediyesi ise 6. kez mağlup oldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ
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Yukatel Denizli Basket, Glint Çayırova Belediyesi'ni uzatmada devirdi!
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