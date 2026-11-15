Yukatel Denizli Basket, Glint Çayırova Belediyesi’ni uzatmada devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Yukatel Denizli Basket, Glint Çayırova Belediyesi ile karşı karşıya geldi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın normal süresi 89-89 bitti.

Uzatmalara giden maçı kazanan taraf 101-98'lik skorla Yukatel Denizli Basket oldu.

Yukatel Denizli Basket'te 25 sayı üreten Meeks ile 24 sayı üreten Bailey galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonucun ardından Yukatel Denizli Basket bu sezon 2. galibiyetini elde etti.

Glint Çayırova Belediyesi ise 6. kez mağlup oldu.

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