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Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:32

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Polonya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde yarın Polonya'ya konuk olacak.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Polonya ile karşılaşacak
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki 3. maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Gorzow Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

Turun ilk karşılaşmasında Karadağ'ı 79-62, ikinci maçında ise İsrail'i 76-67 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, elemelerde yoluna kayıpsız devam ediyor.

Gruptaki diğer müsabakada ise Karadağ ile İsrail karşılaşacak.

Toplam 24 ekibin mücadele edeceği elemelerde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI #KARADAĞ #POLONYA #AVRUPA ŞAMPİYONASI
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Polonya ile karşılaşacak
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