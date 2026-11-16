Anadolu Efes’in rakibi Dubai Basketbol

Coca-Cola Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 6 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, 12. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlı ekip, ligde oynadığı son maçında İtalya'nın Virtus Bologna takımını 103-91 yendi.

11. haftada Olympiakos'a 101-72 yenilen Dubai Basketbol 7 galibiyet, 4 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDA 925. MAÇI

Anadolu Efes, Dubai Basketbol maçıyla Avrupa'da 925. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 924 karşılaşmada 511 galibiyet, 413 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 677. maçını yapacak. Ligdeki 676 müsabakanın 354'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 322'sinde mağlup oldu.

İlk kez geçen sezon birbirlerine rakip olan iki takımın geride kalan 2 maçta birer galibiyeti bulunuyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör