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Giriş Tarihi: 16.11.2026 18:26

Bursaspor'da Sezer Sezgin'den aday olmama kararı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor'da 2014'ten bu yana başkanlığını sürdüren Sezer Sezgin, seçimde aday olmama kararı aldı.

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Bursaspor’da Sezer Sezgin’den aday olmama kararı!
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Bursaspor Basketbol'da uzun yıllardır başarılı bir başkanlık dönemi geçiren Sezer Sezgin, kasım ayı sonunda yapılacak olan olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Bursaspor Basketbol Yönetim Kurulu olağanüstü seçim kararının ardından gözler Sezer Sezgin'e çevrildi.

2014 yılından bu yana Bursaspor Basketbol'da başkanlık görevini yürüten ve bu süreçte özellikle Avrupa'da final oynayarak tarihi başarılar elde eden Sezer Sezgin, 29 Kasım'da yapılacak olan olağanüstü kongrede başkanlığa yeniden aday olmayacağını duyurdu

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BURSASPOR #TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ
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Bursaspor'da Sezer Sezgin'den aday olmama kararı!
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