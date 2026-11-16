Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague’de LDLC Asvel’i konuk edecek

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Avrupa erkek basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 11 maça çıkan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe, haftaya puan tablosunun 7. sırasında girdi.

Ligdeki son iki maçtan mağlup ayrılan Fransız ekibi 4 galibiyet ve 7 yenilgiyle 15. sırada yer alıyor.

İki takım bugüne kadar Avrupa Ligi'nde 5. kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe tüm maçlarda rakibini mağlup etmeyi başardı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör