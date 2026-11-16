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Giriş Tarihi: 16.11.2026 12:32 Son Güncelleme: 16.11.2026 12:33

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de LDLC Asvel'i konuk edecek

Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında Fransa'nın LDLC Asvel ekibini ağırlayacak

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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague’de LDLC Asvel’i konuk edecek
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Avrupa erkek basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 11 maça çıkan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe, haftaya puan tablosunun 7. sırasında girdi.

Ligdeki son iki maçtan mağlup ayrılan Fransız ekibi 4 galibiyet ve 7 yenilgiyle 15. sırada yer alıyor.

İki takım bugüne kadar Avrupa Ligi'nde 5. kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe tüm maçlarda rakibini mağlup etmeyi başardı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de LDLC Asvel'i konuk edecek
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