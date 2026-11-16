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Giriş Tarihi: 16.11.2026

Kanarya geri döndü Anadolu Efes’i üzdü

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Kanarya geri döndü Anadolu Efes’i üzdü
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Tarfin evinde Anadolu Efes'i 14 sayı geriden gelerek 77-75 mağlup etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada periyotlar 18-32, 17-11, 25-11 ve 17-21 sona erdi. Sarı-lacivertliler 6. galibiyetini aldı. Lacivertbeyazlılar 3. kez mağlup oldu. Mücadelenin en skoreri Efes'te 18 sayıyla Ercan Osmani olurken F.Bahçe'de Will Clyburn 13 sayı kaydetti. Fenerbahçe'nin Amerika asıllı Türk basketbolcusu Shane Larkin, ilk kez eski takımı Anadolu Efes'e karşı forma giydi ve 10 sayı üretti. Ligin sonraki maçında Kanarya deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar ise Trabzonspor'a konuk olacak.

#FENERBAHÇE #ANADOLU EFES
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Kanarya geri döndü Anadolu Efes’i üzdü
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