Kanarya geri döndü Anadolu Efes’i üzdü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe
Tarfin evinde Anadolu Efes
'i 14 sayı geriden gelerek 77-75 mağlup etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada periyotlar 18-32, 17-11, 25-11 ve 17-21 sona erdi. Sarı-lacivertliler 6. galibiyetini aldı. Lacivertbeyazlılar 3. kez mağlup oldu.
Mücadelenin en skoreri Efes'te 18 sayıyla Ercan Osmani olurken F.Bahçe'de Will Clyburn 13 sayı kaydetti. Fenerbahçe'nin Amerika asıllı Türk basketbolcusu Shane Larkin, ilk kez eski takımı Anadolu Efes'e karşı forma giydi ve 10 sayı üretti.
Ligin sonraki maçında Kanarya deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar ise Trabzonspor'a konuk olacak.