Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, sahasında Fransa ekibi LDLC ASVEL'i 115-81 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Tarfin 8'inci galibiyetini elde ederken, LDLC Asvel ise 8'inci mağlubiyetini yaşadı. Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Carlos Cortes, Alberto Baena, Saulius Racys

FENERBAHÇE TARFİN: Juzang 15, Forrest 7, Larkin 25, Sertaç Şanlı 6, Shields 8, Clyburn 7, Sargiunas 8, Tucker 11, Powell 8, Baldwin 7, Bingham Jr 8, Melih Mahmutoğlu 5

LDLC ASVEL: Gach 8, Dossou-Yovo 19, Sestina 5, Waters 3, Besson, Massa 11, Washington 9, Jackson 14, Lighty, Fodzo Dada 12, Bassoumba

1'İNCİ PERİYOT: 32-12

DEVRE: 54-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 89-61

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör