EuroLeague'in 12. haftasında ağırladığı İspanya ekibi Real Madrid'i 83-79 mağlup eden Beşiktaş Fuzul'de başantrenör Dusan Alimpijevic, tarihi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sırp başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Alimpijevic, "Real Madrid gibi güçlü bir takıma karşı Beşiktaş'ta en güçlü ve en iyi basketbolu oynadığımız maçtı. Oyuncular her şeyi çok iyi yaptı. Fantastik bir performans sergilediler. Muazzam bir efor sarf ettiler. Onları tebrik ediyorum. Taraftara da oluşturdukları inanılmaz atmosfer için teşekkür ediyorum. Avrupa basketboluna çok güzel bir resim verdiler. Bu enerji sahaya da yansıdı. Tüm taraftarların aklı, gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak futbol derbisinde. Takıma başarılar diliyorum ama taraftarların hatırlaması gereken bir şey var, 18 Kasım 2026. Beşiktaş bugün Real Madrid'i yendi." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in EuroLeague'in en iyi hücum takımı olduğunu vurgulayan Dusan Alimpijevic, "Birçok şeyi çok iyi yaptık. Real Madrid'i 7 üçlük isabetinde tuttuk. Çok iyi bir iş ortaya koyduk. Çok büyük bir galibiyet aldık. Tarihe tanıklık ettik." diye konuştu.

Real Madrid Başantrenörü Pedro Martinez, Beşiktaş'ın karşılaşmada çok iyi bir enerji ortaya koyduğunu kaydetti.

Galibiyet dolayısıyla siyah-beyazlıları tebrik eden Martinez, "Beşiktaş, çok iyi bir enerji ortaya koydu. Müthiş bir savunma yaptılar. Topu paylaşmakta ve tempo bulmakta zorlandık. Beşiktaş bizden daha iyi oynadı ve galibiyeti hak etti." şeklinde görüş belirtti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör