Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Polonya ekibi, 22. dakikada Zoriks ve Kolenda'nın arka arkaya bulduğu üç sayılık basketlerle farkı yeniden 1'e indirdi: 50-49. Sonrasında Metu, Robinson ve Berkan Durmaz ile üç sayılık isabetler bulan Galatasaray MCT Technic, 26. dakikayı 63-56 üstün geçti. Periyodun devamında Metu ve Berkan Durmaz'ın pota altından kaydettiği basketlerle farkın azalmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, son çeyreğe 69-61 üstün girdi.

Son çeyrekte toparlanan ve rakibinin boş hücumlarını iyi değerlendiren Legia Varşova, 38. dakikada Zoriks'in üç sayılık basketiyle farkı 3'e indirdi: 83-80. Galatasaray, bu sayının hemen ardından Nikolic'in dış atıştan isabetiyle farkı 6'ya çıkararak rakibine cevap verdi: 86-80. Mücadelenin devamında hata yapmayan Galatasaray MCT Technic, salondan 88-81 galip ayrıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör