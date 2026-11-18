Euroleague
'in 12. haftasında Fenerbahçe
Tarfin sahasında Fransız ekibi ASVEL'i 115-81'lik farklı skorla parkeden sildi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada periyotlar 32-12, 22-27, 35-22 ve 26-20 sona erdi. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bu sonuçla EuroLeague'deki 8. galibiyetine uzandı.
34 sayı fark atan sarı-lacivertlilerde Shane Larkin
, sergilediği performansla mücadeleye damga vurdu. 34 yaşındaki gard, 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ayrıca F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım maçı tribünden izledi. Öte yandan diğer temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Dubai'ye 80-75 yenildi.