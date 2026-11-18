Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 4. haftasında konuk ettiği Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 88-81 yenen Galatasaray MCT Technic'te başantrenör Manuchar Markoishvili, oyunculara kredi verilmesi gerektiğini söyledi.

Manuchar Markoishvili, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçı daha fazla farkla kazanmak istediklerini aktaran Gürcü çalıştırıcı, "Bazı yükselişlerimiz ve düşüşlerimiz oldu. Bu durum sezon boyunca oldu. Peki mücadele etmeyen birini gördünüz mü? Oyuncularımdan mücadele etmelerini istiyorum. Maçı daha farklı skorla kazanmak isterdik ama olmadı. Burada olan herkesin sonraki tur için şansı var. Oyunculara biraz kredi verin. Onları tebrik edin. Benim görevim oyunculara baskı yapmak ve daha fazla çalışmalarını sağlamak. Sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını istiyorum. Tabii hata da yapacağız. Oyunu koruyamadığımız bölümler oldu. Savunmada daha iyi olmamız gereken yerler de oldu. Bu da oyunun bir parçası. Bu alanlarda gelişmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Legia Varşova Başantrenörü Heiko Rannula ise mücadelenin ikinci yarısında fırsatlardan yararlanamadıklarını belirtti.

Galatasaray MCT Technic'i tebrik ederek sözlerine başlayan Estonyalı çalıştırıcı, "Galatasaray'ın önemli oyuncularını ilk yarıda kaçırdık. Rakibimizin skorer oyuncularını nasıl durduracağımıza dair bir plan yapmıştık. Bu sefer diğer oyuncular isabet buldu. İkinci yarıda fırsatlardan yararlanamadık. Maçları nasıl bitireceğimize dair çalışmalıyız. Sağlam bir maçı geride bıraktık. Sonuca gitmek için yeterince doğru işleri yapamadık. Zorlu bir gruptayız. Birer deplasman ve iç saha maçımız var. Hepsini kazanmak zorundayız." diye konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör