2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda ilk iki maçını kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımımız, üçüncü karşılaşmasında Polonya
'ya 79-77 mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı mücadeleye iyi başlayan Ay-Yıldızlı ekibimiz, ilk yarıyı 50-38 önde kapatırken son bölüme de 64-59 üstünlükle gitti.
Ancak dördüncü çeyrekte pota altında rakibini durdurmakta zorlanan Türkiye
, 79-77 kaybetti ve 2. turda ilk yenilgisini aldı. Alperi Onar 14 sayı atarken Gökşen Fitik, Tilbe Şenyürek Aslan ve Elif Bayram 12'şer sayı kaydetti.