TOFAŞ, BKT EuroCup C Grubu 8. haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz'i 94-85 yendi.
Chemnitz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-15 önde bitiren konuk takım, soyunma odasına da 45-31 üstün gitti.
İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, üçüncü periyodunu 67-50 önde geçtiği mücadeleyi 94-85 kazandı.
TOFAŞ'ta Bryce Jones, 22 sayıyla maçın en skoreri oldu. NINERS Chemnitz adına Phlandrous Fleming Jr 18 sayı kaydetti.
Bu sonuçla TOFAŞ, 7. galibiyetini aldı. NINERS Chemnitz ise 4. mağlubiyetini yaşadı.