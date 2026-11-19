Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 13. haftasında yarın Anadolu Efes ile LDLC Asvel saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.

Ligde oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 14. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a deplasmanda 80-75 yenildi.

LDLC Asvel ise 4 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 16. basamakta yer alıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 926.MAÇ

Anadolu Efes, LDLC Asvel maçıyla Avrupa'da 926. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 925 karşılaşmada 511 galibiyet, 414 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 678. maçını yapacak. Ligdeki 677 müsabakanın 354'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 323'ünde mağlup oldu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör