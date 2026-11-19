Euroleague
'in 12. haftasında Beşiktaş
Fuzul, sahasında Real Madrid
'i 83-79 mağlup etmeyi başardı. Maçı başından itibaren üstün götüren siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 45-37 önde kapatırken son bölüme 64-54 üstün gitti. Dördüncü çeyrekte İspanyol ekibi geri dönmeye çalışsa da çabaları sonuç vermedi. Beşiktaş'ta DaQuan Jeffries 20 sayı atarak takımının en skoreri oldu. Scottie Wilbekin ve Lonnie Walker IV ise 15'er sayıyla çift haneye ulaşan diğer isimlerdi. Real Madrid'de de Theo Maledon 22 sayı kaydetti. Kartal 6. galibiyetini alırken İspanyol devi 7. yenilgisini yaşadı. Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda da Galatasaray MCT Technic, evinde Polonya'nın Legia Warszawa takımını 88-81 yendi.