NBA
'de Houston Rockets
forması giyen milli yıldız Alperen Şengün
, Indiana Pacers
karşısında korku dolu anlar yaşadı. Houston Rockets'ın deplasmanda Indiana Pacers'ı 119-104 mağlup ettiği karşılaşmanın ikinci çeyreğinde yaşanan pozisyon, maçın önüne geçti. İlk yarının bitimine 7 dakika 21 saniye kala Nesmith ile girdiği ribaund mücadelesinde Alperen, rakibinin kolunun yüzüne gelmesiyle bir anda yerde kaldı.
Acı içinde yüzünü tutan milli basketbolcu uzun süre parkede kalırken sağlık ekibi müdahalede bulundu. Ardından yüzünü havluyla kapatarak soyunma odasına giden Alperen, karşılaşmanın kalan bölümünde yeniden sahaya dönemedi.
Karşılaşmadan sonra Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, milli yıldızın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Alperen'in iki gözünde de problem olduğunu belirten Udoka, "Aslına bakılırsa her iki gözünde de sorun var. Sağ gözünde biraz şişlik var. Sol gözünün korneasında da sanırım bir çizik var.
Bunun ne anlama geldiğinden emin değilim ama umarım durumu iyidir" ifadelerini kullandı.