Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Beşiktaş, ilk dakikaları 9-2'lik üstünlükle geçtikten sonra ilk çeyreği de Walker'ın son saniye üçlüğü ile 22-20 önde kapattı.

İkinci çeyrek de çekişmeli geçerken taraflar devreye 41-41 eşitlikle girdi.

Partizan, üçüncü çeyreği 63-59 önde geçerken maçın normal süresi ise 77-77 eşitlikle uzatmaya gitti.

Uzatmalarda daha iyi bir performans sergileyen ev sahibi ekip, karşılaşmadan da 91-87 galip ayrıldı.

Beşiktaş Fuzul, bu sonuçla ligde oynadığı 13 maçta 7. mağlubiyetini aldı.

Partizan ise ligde 7. galibiyetini elde etti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör