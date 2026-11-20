Euroleague
'in 13. haftasında Fenerbahçe
Tarfin deplasmanda İtalyan ekibi Olimpia Milano
'ya 78-70 mağlup oldu. Unipol Forum Salonu'ndaki karşılaşmada periyotlar 23-19, 14- 19, 18-23 ve 23-9 sona erdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler Avrupa'daki 5. yenilgisini aldı.
Milano'da Wright 22 sayı kaydederken Kanarya'nın en skoreri 17 sayıyla Talen Horton-Tucker oldu. Fenerbahçe, EuroLeague'in bir sonraki haftasında Barcelona'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Pazar günü ise ligdeki derbide Beşiktaş Fuzul'la karşılaşacak.