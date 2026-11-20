NBA'de heyecan 4 maçla devam etti. San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 124-112'lik skorla mağlup etti ve 13. galibiyetini kazandı.

San Antonio'da Victor Wembanyama 32 sayı, 11 ribaund ile double double yaparken, Stephon Castle 21 sayı ve Julian Champagnie de 20 sayıyla eşlik etti.

Ligdeki 10. yenilgisini alan Clippers'ta ise Darius Garland ile Brook Lopez 23'er sayı kaydetti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:



San Antonio Spurs: 124 - Los Angeles Clippers: 112

Milwaukee Bucks: 114 - Portland Trail Blazers: 124

Minnesota Timberwolves: 99 - New York Knicks: 102

Memphis Grizzlies: 126 - Golden State Warriors: 98

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör