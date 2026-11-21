Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında sahasında Yukatel Denizli Basket'i 82-79 mağlup eden Karşıyaka'nın başantrenörü Nenad Markovic, 9. haftada beşinci galibiyetlerini aldıklarını ve bunun çok değerli olduğunu bildirdi.

Markovic, maçın ardından kulübün sosyal medya hesabına yaptığı değerlendirmede, bekledikleri gibi bir karşılama olduğunu söyledi.

Maçın 3. dakikasından itibaren tüm hafta boyunca korktukları şeyin başlarına geldiğini aktaran Markovic, "Yaptığımız çalışmalara rağmen birçok oyuncumuz beklentilerimizin altında kaldı. Sakatlıklar da elbette çok beklenmedik durumlardı. 9. haftada beşinci galibiyetimizi aldık, bence çok değerli." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör