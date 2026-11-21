Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Türk Telekom, sahasında TOFAŞ'ı 95-78 yendi.

Maça Harding ve Taylor'ın peş peşe üç sayılık basketleriyle başlayan Türk Telekom, ilk 3 dakikada 12-0'lık üstünlük yakaladı. TOFAŞ, Jones başta olmak üzere bulduğu sayılarla farkı azaltsa da başkent ekibi, ilk çeyreği 29-21 önde tamamladı.

İkinci periyotta boyalı alanı iyi savunan Türk Telekom, Göktuğ Baş ve Trifunovic ile bulduğu kolay basketlerle bitime 4,5 dakika kala farkı 16 sayıya (44-28) çıkardı. Türk Telekom, kalan bölümde Brown, Thurman ve Efe Postel'in sayılarına engel olamasa da soyunma odasına 50-39 üstünlükle gitti.

Savunmaların sertleştiği 3. çeyrekte iki takım da faul hakkını erken doldurdu. Harding ve McKissic'in sürüklediği Türk Telekom, Thurman ve Reynolds'ın ayakta tuttuğu TOFAŞ karşısında son 10 dakikaya 10 sayılık (72-62) avantajla girdi.