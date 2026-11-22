Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş Fuzul ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya geldi.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçı kazanan taraf 92-88'lik skorla Beşiktaş Fuzul oldu.
Fenerbahçe Tarfin'de 34 sayı üreten Talen Horton Tucker maçın en skorer oyuncusu oldu.
Beşiktaş Fuzul'da 21 sayı üreten Scottie Wilbekin galibiyette ön plana çıktı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş Fuzul galibiyet sayısını 5'e yükseltti.
Fenerbahçe Tarfin ise bu sezon 3. kez parkeden mağlup ayrıldı.