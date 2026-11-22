Fenerbahçe Tarfin'de 34 sayı üreten Talen Horton Tucker maçın en skorer oyuncusu oldu.

Beşiktaş Fuzul'da 21 sayı üreten Scottie Wilbekin galibiyette ön plana çıktı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş Fuzul galibiyet sayısını 5'e yükseltti.

Fenerbahçe Tarfin ise bu sezon 3. kez parkeden mağlup ayrıldı.

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