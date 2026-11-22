Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş Fuzul, Fenerbahçe Tarfin karşısında 92-88'lik skorla kazandı.

Siyah-beyazlılarda Başantrenör Dusan Alimpijevic derbi zaferi sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Dusan Alimpijevic şu sözleri dile getirdi:

"ok ekstra bir efor sergiledik. 2 günde 1 maç oynadık. Mükemmel bir performans sergiledik. Müthiş bir özgüvenle oynadık. Daralan bir rotasyonumuz var, bugün 1 sakat oyuncumuz daha vardı. Taraftarımızın desteğiyle, taraftarımız için kazandığımız çok önemli bir derbi galibiyeti."

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