NBA'de heyecan 6 karşılaşmayla devam etti. San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 114-91'lik skorla mağlup etti ve 14. galibiyetini kazandı. San Antonio'da Victor Wembanyama 50 sayı, 19 ribaund ile double double yaparken, Stephon Castle da 19 sayıyla eşlik etti. Ligdeki 13. yenilgisini alan New Orleans'ta ise Jeremiah Fears 29 sayı, Jordan Poole 25 sayı ve Derik Queen de 15 sayı kaydetti.NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:Philadelphia 76ers: 132 - Milwaukee Bucks: 132New York Knicks: 97 - Portland Trail Blazers: 96Dallas Mavericks: 110 - Los Angeles Clippers: 100San Antonio Spurs: 114 - New Orleans Pelicans: 91Minnesota Timberwolves: 104 - Memphis Grizzlies: 95Sacramento Kings: 97 - Boston Celtics: 96

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör