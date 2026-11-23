Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya günü etkinliğinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, ay-yıldızlı ekibin genel menajeri Nedim Yücel ile kaptan Kenan Sipahi, açıklamalarda bulundu.

Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada, milli takımın elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını dile getirerek "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle ekibimiz bir ilki başardı. Avrupa ikinciliğinden sonra 8'de 8 yaparak Dünya Kupası'na gitmeyi hak eden ilk ülke olduk. Her ne kadar bazı şeyleri garantilesek de sporcularımız her zaman milli formanın gururunun ve sorumluluğunun bilincinde. İnanıyorum ki sahaya da bu düşünceyle çıkacaklar ve milyonları gururlandıracak performans sergileyecekler." ifadelerini kullandı.

İtalya ve İzlanda karşılaşmalarının önemine değinen Başkan Türkoğlu, "Amacımız yükselen basketbolumuzla dünya sıralamasında ilerlemeye devam etmek. Bu açıdan İtalya ve İzlanda maçı bizim için çok değerli. Kadromuzda bulunan genç oyuncular için de önemli bir fırsat olacak. Kendi takımlarında bulamadıkları süreleri milli takımda elde ederek önemli tecrübeler kazanacaklar." diye konuştu.

Ay-yıldızlı ekibin geçen yıl elde ettiği Avrupa ikinciliğinin ardından başarılı performansını sürdürdüğünü vurgulayan Türkoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"2025'te uzun yıllardan sonra çok anlamlı bir başarı elde ettik. Bu eleme pencerelerinin ne kadar önemli olduğunu da görme fırsatı buluyoruz. Bir yıl içerisinde 8 maç yaptık ve hepsinden galibiyetle ayrıldık. Bu, sporcularımızın neleri başarabileceklerini ve hangi seviyede olduklarını görmelerini sağladı. Elde ettikleri başarı daha önce ulaşamadığımız bir başarı. Oyuncularımız bunun bilincinde ve hiçbir şekilde rehavete kapılmadılar. Avrupa ikinciliği onları çok iyi motive etti. Gerek bizleri gerekse milyonları gururlandıracak performanslar sergilemeye devam ettiler. Kaptanımız Cedi Osman sakatlandı. Kendisine 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Bazı oyuncularımız NBA'de. Hocamız da yeni genç oyuncuları denemek istiyor. Bu nedenle geniş bir kadroyla kampa başlıyoruz. Milli takım, genç oyuncularımız için bulunabilecekleri en büyük arena. Bu fırsatı iyi değerlendireceklerine inanıyorum. Aynı istikrar ve özgüvenle 2027 Dünya Kupası'na hazırlanmak istiyoruz."

"Tarık, mevcut statüsünde oynamaya devam edecek"

Hidayet Türkoğlu, devşirme oyuncu statüsünde bulunan milli basketbolcu Tarık Biberovic'in durumuna ilişkin FIBA ile yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıklarını belirtti.

FIBA yetkilileriyle bir araya geldiklerini aktaran Başkan Türkoğlu, "Geçen gün FIBA'ya bir ziyaretimiz oldu ve bu konuda görüşmeler yaptık. Maalesef süreçlerin FIBA tarafından aynı şekilde yürütüleceği bize bildirildi. Tarık şu anda oynadığı statüde (Devşirme) oynamaya devam edecek. FIBA'nın kendi düzenlemeleri nedeniyle haklı olduğu noktalar var. Bizim de anlatmak istediğimiz konular oldu ancak sonuçta FIBA'nın bu yönde aldığı bir karar var. Tarık mevcut statüsünde oynamaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin Ataman: "Alışageldiğimiz oyun tarzından farklı bir oyun görebiliriz"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, eksiklerinin bulunduğunu ancak her şeye rağmen iki maçta da en iyi mücadeleyi sahaya koyacaklarını söyledi.

Avrupa'da Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen tek takım olduklarını hatırlatan Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"İtalya ve İzlanda ile çok zorlu iki maç oynayacağız. Bu takımların hepsi grupta ilk üç sıra için büyük mücadele veriyor. Bizim durumumuz biraz farklı. Her maça kazanmak için çıkacağız. Özellikle İtalya maçında bugüne kadar yer vermediğimiz, daha az dakika alan oyuncularımızı oynatmayı planlıyoruz. Takım kaptanımız Cedi Osman'ın sakatlığı bulunuyor. Ömer Faruk Yurtseven ise NBA Gelişim Ligi'nde. EuroLeague'deki 3 takımımızın yarın ve çarşamba günü çok önemli maçları var. Bu oyuncuları hiç antrenman yapmadan İtalya maçına getireceğiz. Şu aşamada çok kaliteli bir basketbol oynamamızı beklemiyorum. Özellikle İtalya maçında tamamen yeni bir kadroyla oynayacağız. İtalya maçı zor olacak ama sonuç ne olursa olsun burada İzlanda ile oynayacağımız karşılaşma da çok önemli. İzlanda yıllardır aynı kadroyla oynayan ve zorluk çıkaran bir takım. İki maçı da kazanmak istiyoruz. İtalya'daki sonuç ne olursa olsun İzlanda maçını mutlaka kazanmak için sahaya çıkacağız."

Bu pencere maçlarında alışılmış oyun tarzlarının dışında bir basketbol sergileyebileceklerini aktaran Ergin Ataman, "Biraz sıkıntılı bir süreç olacak. Bu pencere maçlarında A Milli Takımımızın alışageldiğimiz oyun tarzından farklı bir oyun görebiliriz ama hiç kimse endişe etmesin. Milli forma için hangi oyuncular sahada olursa olsun kazanmak için en iyi şekilde savaşacaklar." şeklinde konuştu.

"Uzun pozisyonlarında ciddi eksiklerimiz var"

Ergin Ataman, özellikle 4 ve 5 numara pozisyonlarında önemli eksiklerinin bulunduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Doğuş Özdemiroğlu, Avrupa Kupası'nda önemli istatistikler ortaya koyuyor. Cedi Osman'ın yokluğunda onu kadroya dahil ettik. Furkan Korkmaz'ın Fenerbahçe maçındaki performansı da ümit vericiydi. Cedi'nin olmadığı yerde Furkan'ı kullanacağız. Ancak uzun pozisyonunda ciddi eksiklerimiz var. Yazın oynadığımız pencere maçlarında Alperen Şengün yoktu. Ömer Faruk Yurtseven ile Adem Bona'yı kullanmıştık. Şimdi ikisi de yok. Beş numara pozisyonunda Sertaç Şanlı, Furkan Haltalı ve genç oyuncumuz Rüzgar'ı kadroya kattık. Ercan Osmani'yi İtalya maçında kullanmayacağız çünkü Anadolu Efes'in bir gün önce deplasman maçı var. Onun yetişmesi pek mümkün görünmüyor. İzlanda maçında kullanacağız. Yiğitcan Saybir'in çok ciddi sakatlığı var. Onu da kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Karşıyaka'dan Yavuz'u almıştık ancak o da son lig maçında sakatlandı. Milli takım tecrübesi daha az olan oyuncularla oynayacağız ancak onların da en iyi şekilde katkı vereceğini düşünüyorum."

Dünya Kupası kadrosunu oluşturma sürecinde farklı oyuncuları da görmek istediklerini vurgulayan deneyimli başantrenör, "Dünya Kupası'na katılmayı garantiledik. Bu nedenle yelpazeyi biraz daha geniş tutup şu ana kadar şans vermediğimiz oyuncuları da kullanmak istiyoruz. Dünya Kupası kadromuza hangi oyuncuları dahil edebileceğimizi görmek istiyoruz." dedi.

"Bu pencere maçlarında Flynn ile oynayacağız"

Devşirme oyuncu tercihiyle ilgili de konuşan Ergin Ataman, Malachi Flynn ile devam edeceklerini belirtti.

Her maçta farklı bir devşirme oyuncu kullanmak istemediklerini anlatan Ataman, şunları söyledi:

"Zaten birçok yeni oyuncumuz var. Malachi Flynn son dönemde A Milli Takımımız ile beraber. Hem oynadığı basketboldan hem de takıma uyumundan çok memnunuz. Şu dönemde EuroLeague'de oynamaması da bizim için avantaj. Burada iki gün antrenman yapacağız ve bu antrenmanlara katılabilecek tek devşirme oyuncu Flynn. Bu nedenle bu pencere maçlarında Malachi Flynn ile oynayacağız. Şubat ayında da herhangi bir sakatlık olmazsa büyük ihtimalle onunla devam ederiz. Larkin'in performansı yükselmeye başladı. Scottie Wilbekin uzun bir sakatlıktan sonra son maçlarda iyi performans gösteriyor. Tarık Biberovic de bu statüde. Dünya Kupası'na giderken en formda ve en çok kullanabileceğimiz oyuncuyu o zaman belirleyeceğiz."

Nedim Yücel: "Genç oyuncularımızı görmek için önemli bir fırsat"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel, bu eleme maçlarının genç oyuncuların performanslarını görmek açısından önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Başarılı performanslarını sürdürmek istediklerini belirten Yücel, "Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk ülke olmanın ve namağlup devam etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarıyı sürdürmek istiyoruz. Kadroyu biraz geniş tuttuk. Diğer potansiyel oyuncuların da milli takıma katkılarını görmek istiyoruz. Avrupa kupalarında oynayan takımların ve ligin çok yoğun bir temposu var. Oyuncularımıza ve kulüplerimize gösterdikleri özveri için teşekkür ediyoruz. Genç oyuncularımızı görmek açısından çok önemli bir fırsat olacak. Ömer yazın zaten bizimle beraberdi. Onları görmüş olacağız. Ömer, Real Madrid'de artık A takım kadrosuna alındı. İnşallah önümüzdeki dönemde milli takımımıza çok önemli katkılar verecektir." diye konuştu.

Kenan Sipahi: "Temel motivasyonlarımızdan biri dünya sıralamasında daha da yükselmek"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Kenan Sipahi, İtalya ve İzlanda karşılaşmalarından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini aktardı.

Dünya Kupası'na katılmayı garantilemelerinin önemine değinen milli oyuncu, "Yazın Dünya Kupası'na katılmayı garantilemiş olmamız çok önemliydi. Eksik olacağımızı ve NBA oyuncularımızın bulunmayacağını biliyorduk. Bu nedenle yazın oynadığımız maçlara çok önem vermiştik. Beklemediğimiz birkaç sakatlık da yaşadık. Kaptanımız Cedi Osman'ın sakatlığıyla beraber bu kadro öncekilere göre daha eksik. Ancak hedefimiz değişmeyecek. Önce İtalya'da, ardından evimizde İzlanda ile oynayacağımız maçlardan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yoğun maç takviminin oyuncuları zorladığını ancak milli formanın kendilerine ayrı bir motivasyon sağladığını vurgulayan ay-yıldızlı basketbolcu, "Mental olarak biraz zorlanıyoruz ama milli forma olduğu zaman yorgunluklar gidiyor. Çünkü birlikte vakit geçirmeyi, oynamayı ve sahada mücadele etmeyi çok seven bir kadroyuz. Birlikte başarmış bir takımız. Temel motivasyonlarımızdan biri dünya sıralamasında daha da yükselmek. Bu nedenle galibiyetlere devam etmek istiyoruz. Aynı zamanda sezonun bu bölümünde sağlıklı kalmamız gerekiyor. Dünya sıralamasındaki mücadelemiz nedeniyle motivasyonumuz azalmıyor. Milli formayı giydiğinizde hazırlık maçı bile olsa her zaman yüksek motivasyonla ve duygusal yoğunlukla oynuyorsunuz. Bizim için bir şey değişmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya maçı hazırlıkları başladı

A Milli Basketbol Takımı, 26 Kasım Perşembe günü İtalya ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yarın ve 25 Kasım Çarşamba günü Basketbol Avrupa Ligi maçlarında forma giyecek Sertaç Şanlı, Onuralp Bitim, Ercan Osmani, Metecan Birsen, Berk İbrahim Uğurlu, Erkan Yılmaz ile Furkan Korkmaz katılmadı.

Ercan, Metecan, Berk ve Furkan idmanı saha kenarından takip etti. Antrenmanı TBF Yönetim Kurulu üyeleri de izledi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör