NBA'de Chicago Bulls ile Denver Nuggets karşı karşıya geldi. United Center'da oynanan maçı Nuggets, uzatmada 151-145 kazandı ve üst üste 3, sezonun 10. galibiyetini aldı.

Nikola Jokic'in 37 sayı, 18 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptığı Nuggets'ta Jamal Murray ise 45 sayı, 5 ribaunt, 7 asist üretti.

Bulls'ta Josh Giddey'nin 23 sayı, 14 ribaunt, 22 asistlik "triple-double" performansı ile Buddy Hield'ın 33 sayı, 7 ribaunt, 6 asistlik katkısı, sezonun 12. yenilgisini önleyemedi.

KNICKS SERİYE BAĞLADI

New York Knicks, Madison Square Garden'da ağırladığı Indiana Pacers'ı 113-106 mağlup etti. Peş peşe 5 olmak üzere 11. galibiyetini alan Knicks'te Karl-Anthony Towns 30 sayı, 13 ribaunt ve Jalen Brunson 22 sayı, 7 asistle oynadı.

Pacers'ta ise Pascal Siakam'ın 25 ve Andrew Nembhard'ın 16 sayısı, arka arkaya 4, sezonun 12. mağlubiyetini engelleyemedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör