Houston'daki karşılaşmada Alperen Şengün'ün 20 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve 2 blokla katkı verdiği Rockets, Clippers'ı 12 sayı farkla mağlup etti.

Rockets'ta Kevin Durant, 32 sayıyla kendisi adına sezonun en yüksek sayısını kaydederek maçın da en skorer oyuncusu oldu.

Üst üste 4. maçını kaybeden Clippers'ta Darius Garland'ın 26 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

76ERS'IN 5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Portland Trail Blazers, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 128-111 mağlup ederek rakibinin 5 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

Blazers'ta Deni Avdija, 31 sayı kaydederek galibiyete katkı verdi. Portland adına Donovan Clingan 15 sayı ve 18 ribaunt kaydederken Damian Lillard ve Jrue Holiday ise 18'er sayı attı.

LeBron James'in 23, Tyrese Maxey'nin 22 sayı attığı 76ers'ta sakatlığını atlatan milli oyuncu Adem Bona, parkelere geri dönerken 5 dakika 23 saniye süre alarak 4 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blok kaydetti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör