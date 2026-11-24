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A Milli Erkek Basketbol Takımımızın FIBA 2027 Dünya Kupası elemeleri 2. Tur J Grubu'nda Perşembe günü İtalya ve Pazar günü İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaların öncesinde medya günü düzenlendi. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu,dedi. Eksiklerinin bulunduğunu belirten başantrenör Ergin Ataman ise "A Milli Takımımızın alışageldiğimiz oyun tarzından farklı bir oyun görebiliriz amaMilli forma için hangi oyuncular sahada olursa olsun kazanmak için en iyi şekilde savaşacak" diye konuştu.