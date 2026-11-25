A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Tarık Biberovic ile ilgili konuştu.

Tarık Biberovic'in devşirme statüsünün devam etmesi ile ilgili Ergin Ataman çarpıcı ifadeler kullandı.

beIN Sports'a konuşan Ergin Ataman, "FIBA, maalesef Tarık Biberovic'i Türk olarak kullanmamıza maalesef izin vermiyor. İspanya, Fransa gibi ülkelere baktığınız zaman bir sürü siyahi oyuncu var. Hepsi bir takım sömürgelerden, diğer ülkelerden getirdikleri oyuncuları var" dedi.

Bu karara şaşırdığını belirten Ergin Ataman, "Tarık, her şeyiyle Türk çocuk. Keyif alıyor. Çok şaşırdım açıkçası. Maalesef bu böyledir. Türkiye olarak biz herkese yardımcı oluruz. FIBA'nın altyapı organizasyonlarını kimse üstlenmez biz hepsini alırız ama böyle bir konuda bize destek vermediler" sözlerini dile getirdi.

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