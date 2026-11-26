Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, sportif başarıların yanı sıra milli takımlara kazandırdıkları oyuncularla da Türk basketboluna katkı sağlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

Başkan Yücel, milli takımlara gönderdikleri oyuncular, erkek basketbol takımının bu sezon sergilediği performans ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başantrenör Aleksandar Djordjevic'in kariyeri boyunca görev yaptığı ülkelerin milli takımlarına katkı sağlamaya önem verdiğini belirten Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Djordjevic, Bahçeşehir Koleji'ne geldiğinde de milli takımımıza daha fazla oyuncu kazandırmak konusundaki isteğini bizlerle paylaşmıştı. Furkan Haltalı'yı da uzun zaman sonra 12 kişilik kadromuzda görmek ve başantrenörümüzle ortak paydada buluşabilmek bizi kulüp olarak mutlu ediyor. Toplam 7 oyuncumuzu milli takımlarına gönderdik. BKT EuroCup'ta milli takımlara bizden daha fazla oyuncu gönderen başka bir kulübün bulunmaması ise bizim için ayrı bir gurur kaynağı. A Milli Erkek Basketbol Takımımızın bugün İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklanan 12 kişilik kadroda bulunan 3 oyuncumuzla ülkemizi en fazla sporcuyla temsil eden kulüp konumundayız."

Bahçeşehir Kolejinin alt yaş kategorilerinde de milli takımlara önemli sayıda oyuncu gönderdiğini vurgulayan Begüm Yücel, şu görüşleri paylaştı:

"Bahçeşehir Koleji Kulübü olarak yalnızca sportif başarılarımızla değil, aynı zamanda ülke basketboluna katkıda bulunan bir kulüp olarak da anılmak istiyoruz. Ülkemizde alt yaş kategorilerinde de milli takımlara en çok oyuncu gönderen takımlardan biriyiz. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 16 Yaş Altı Milli Takımı kadrosunda da 6 oyuncuyla temsil ediliyoruz. Bu durum kulübümüzün geleceğine olan inancımızı daha da güçlendiriyor. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda milli takım sahnesinde Bahçeşehir Koleji'ni temsil eden oyuncu sayımız daha da artacaktır."

Yücel, A Milli Erkek Basketbol Takımı başta olmak üzere milli takımlarda görev alacak tüm oyunculara başarılar diledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve BKT EuroCup'ta milli araya lider girdiklerinin altını çizen Başkan Yücel, kulübün 10. yılında belirledikleri hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Sezonun geride kalan bölümünde sergiledikleri performanstan duyduğu memnuniyeti dile getiren Begüm Yücel, "Milli takım arasına hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de BKT EuroCup'ta grubumuzda lider olarak, sezon genelinde yalnızca iki mağlubiyetle girdik. Sezonun şu ana kadarki bölümünde ortaya koyduğumuz performanstan kulüp olarak son derece memnunuz. Umarım sezon sonunda ülkemize 2026-2027 BKT EuroCup şampiyonluğunu armağan etmeyi başarırız." değerlendirmesinde bulundu.

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