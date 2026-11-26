Ataman, İtalya'nın başkenti Roma'daki PalaEur'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın zor geçeceğini bildiklerini belirten Ergin Ataman, "Sadece eksiklerimizden dolayı değil, alıştığımızdan farklı bir basketbol oynayacağımızı da biliyorduk. Çünkü bu takımla çalışma fırsatı bulamadık. Ancak savaşçı ruhumuzu sonuna kadar sahaya yansıttık. Son iki dakika kala fark 4 sayıyken kaptırdığımız bir top var. Hücuma giderken maalesef Furkan topu kaybetti. Ardından yediğimiz 3 sayılık basketle bir daha toparlanamadık. Dış atışlarda etkisizdik. İtalya ise ilk periyottan itibaren hücum sürelerinin son saniyelerinde 3 sayılık isabetler buldu. Bu da bir kapasite meselesi. Bizim açımızdan çok önemli bir sonuç değil. Deplasmanda bu şartlarda oynamak kolay değil. Takımın mücadelesinden ve ortaya koyduğu ruhtan memnunum ancak basketbol kalitesinden memnun değilim." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu Kenan Sipahi ise müsabakaya iyi başladıklarını vurgulayarak "İlk yarıda kendi basketbolumuzu sahaya yansıttık. İkinci yarıda 3 sayılık atışları kaçırdık. Çok fazla serbest atış kaçırdık. İtalya, gerçekten zor atışları sayıya çevirdi. Eksiklerimize rağmen son ana kadar iyi mücadele ettik." diye konuştu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör