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A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki üçüncü maçta deplasmanda İtalya'ya 86-72 mağlup oldu. Roma'da oynanan karşılaşmada periyotlar 22-20, 22-21, 19-11 ve 23-20 sona erdi. Bu sonuçla 12 Dev Adam, elemelerde ilk yenilgisini yaşadı. İtalya ise toplamda 6. galibiyetine ulaştı. Öte yandan karşılaşmayı İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella takip etti. Mücadeleyi Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.