Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Suns'ı 116-104 mağlup ederken Alperen Şengün tarihi bir gece yaşadı. 32 dakika sahada kalan milli basketbolcu, 23 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle sezonun üçüncü kariyerinin15. triple-double'a ulaştı. Rockets tarihinde Hakeem Olajuwon'u geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde 46 triple-double ile James Harden bulunuyor. Kevin Durant ise Suns karşısında 20 sayı kaybedip, ikinci çeyreğin bitimine 46.3 saniye kala attığı üçlükle NBA tarihinde 33 bin sayı barajını aşan beşinci oyuncu oldu. Durant, bu başarıya ulaşan LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone ve Kobe Bryant'ın arasına katıldı.