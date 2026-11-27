Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ligde sarı-kırmızılılar oynadığı 7 maçı da kazandı ve liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı 7 maçta Galatasaray, 84.1 sayı, 36.5 ribaund ve 22.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Sarı-lacivertliler de yaptığı 7 müsabakada 88.0 sayı, 28.8 ribaund ve 25.2 asist ortalamalarıyla oynadı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Aydın Karaçam, Abdullah Koputan ve İsmail Bayram hakem üçlüsü yönetecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör