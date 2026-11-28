Maçı kazanan Heat'te Giannis Antetokounmpo 22 sayı ve kariyer rekoru olan 23 ribaunt ile galibiyete katkı verirken Bam Adebayo ise 25 sayı kaydetti.

Jalen Brunson, 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Adem Bona'dan 3 ribaunt, 1 blok

Philadelphia 76ers, LeBron James'in 21 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistlik performansıyla deplasmanda Indiana Pacers'ı 111-87'lik skorla mağlup etti.

76ers forması giyen milli oyuncu Adem Bona ise 3 ribaunt, 1 blok ile oynadı.

Pacers'ta Jay Huff 18 sayı, Andrew Nembhard ise 14 sayı kaydetti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör