Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi Galatasaray 73-69 kazandı.

Sarı-kırmızılılar, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8'de 8 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Tarfin ise ligdeki ikinci mağlubiyetini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Sevgi Uzun 3, Derin Erdoğan 8, Salaün 17, Juhasz 14, Kuier 20, Howard 6, Gökşen Fitik 3, Elif Bayram 2, Fauthoux

Fenerbahçe Tarfin: Juskaite 6, Alperi Onar 12, Meesseman 11, Allemand 3, Holingsvorth 9, Manolya Kurtulmuş 2, Geiselsoder 3, Selen Baş 2, Lacan 21 Zeynep Şevval Gül

PERİYOTLAR

1. Periyot: 17-15

Devre: 41-35

3. Periyot: 59-55

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör