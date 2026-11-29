A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu dördüncü maçında konuk ettiği İzlanda'yı 101-83 yendi.

Bu sonuçla milliler, elemelerdeki 9. galibiyetini aldı. İzlanda ise toplamda 6. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği başa baş oyuna sahne oldu. Ay-yıldızlılar, daha çok pota altından skor üretti. Serbest atış çizgisinde hata yapmayan A Milli Takım, birinci periyodu 23-21 önde kapattı.

İkinci çeyreğe İzlanda iyi başladı. Pota altında özellikle Hlinason ile ay-yıldızlılara üstünlük kuran konuk ekip, 16. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 33-39. Bu periyotta savunma sertliğini artıran Türkiye, 18. dakikada Flynn'in basketiyle farkı 1 sayıya indirdi: 41-42. Topu iyi paylaşan ve skoru önde götüren İzlanda, devreye 46-43 üstün girdi.