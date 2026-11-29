Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk taraftarların önünde İzlanda'ya karşı galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu dördüncü maçında ağırladığı İzlanda'yı 101-83 yendi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) oynanan milli maçın ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, başantrenör Ergin Ataman, kaptan Kenan Sipahi ve genç oyuncu Ömer Kutluay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Türkoğlu, ilk yarıda istedikleri oyunu oynayamadıklarını belirterek "İkinci yarıda sorumluluk alan arkadaşlarımız oldu. Bu, bizi mutlu etti. Sonuçta kendi taraftarımızın önünde kazanmamız gerekiyordu. Burada bizi yalnız bırakmayan, televizyonların başındaki milyonlar, dualarını eksik etmeyen halkımız için iyi oldu." diye konuştu.

Genç oyuncular Yiğit Onan ve Ömer Kutluay'ın A Milli Takım formasını giymesine de değinen başkan Türkoğlu, "Çok değerli bir gündü. Türk basketboluna uzun yıllar çok emek vermiş değerli iki isim var: Ömer Onan ve İbrahim Kutluay. Onların çocuklarının da bugün A Milli Takım formasını giymesi bizler için çok anlamlıydı. Onları da kutluyorum. Türk basketboluna emek vermiş iki ismin çocuklarının da bu seviyeye gelmesi bizler için çok değerli, çok kıymetli. Genç arkadaşlarımızı kutluyorum. Her geçen gün daha iyiye giderek Dünya Şampiyonası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz. Bütün arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Kasım ayını galibiyetle bitirmek değerliydi." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Ergin Ataman, Türkiye'nin net bir galibiyet aldığını dile getirdi.

Eksiklerinin bulunduğunu aktaran Ataman, "Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. Çok önemli eksiklerimiz var. Zaten NBA'de olan oyuncular bu karşılaşmalarda oynayamıyor. Alperen Şengün, Adem Bona ve Tarık Biberovic, bu tür maçlarda NBA hiçbir oyuncuya izin vermiyor. Bizim diğer önemli eksiklerimiz de takımın bel kemiği Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven ve Yiğitcan Saybir gibi oyuncuların olmayışı bu pencerede bizi tabii ki zorladı. Bu akşam çocuklar hakkını verdi ve net bir galibiyet aldık. Hepsini kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Galibiyeti Türk milletine armağan eden Ergin Ataman, "Daha önceki maçlarda takımın yükünü kaptan Cedi Osman ve Ömer Faruk çekiyordu. Onların yokluğunda kimlerden daha fazla fayda alabileceğimizi bu maçlarda gördük. Milli takım artık kazanan bir milli takım haline geldi. Son iki yılda Türkiye, Avrupa'da en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takım. O açıdan bu maçta bunu bir kez daha gösterdik. Maçı zor geçirdik. İlk yarıyı geride bitirdik. Oldukça zorlandık ama ikinci yarıda kazanan karakterimizi sahaya yansıttık. Seyirci de çok iyiydi. Burada Türk bayraklarıyla çok büyük destek verdi. Türk milletine, Türk sporuna bu galibiyet hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Kaptan Kenan Sipahi, ikinci yarıda herkesin sorumluluk almasıyla güzel bir galibiyete imza attıklarını ifade etti.

Takım arkadaşlarını tebrik ederek sözlerine başlayan Kenan, "Bugün geniş bir kadroyla oynadık. Herkes oyuna girdi. İyi mücadele ettik. İzlanda takımı çok ters bir takım. Bizim basketbolumuza göre çok ters, çok hızlı oynuyorlar. İlk yarıda bunun sıkıntısını çektik. Son iki senede sürekli karşılıklı oynuyoruz. Çok tempolu oynuyorlar. Eksik kadroyuz. Kaptanımız da yok, Cedi Osman da sakatlandı. İkinci yarıda savunmayı sertleştirerek elini taşının altına koyduk. Çok güzel bir galibiyet aldık." dedi.

Genç oyuncu Ömer Kutluay ile ilgili soruya Kenan Sipahi, "Ömer Kutluay çok yetenekli bir çocuk. Bunu da her kampta üstüne koyarak bize gösteriyor. Onun için çok mutluyum. Sırıtmadan, senelerdir oynuyor gibi sahaya çıktı ve sorumluluk aldı. İnşallah daha nicelerine." yanıtını verdi.

İzlanda karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giyen Ömer Kutluay ise çok büyük heyecan yaşadığını aktardı.

Mücadeleyi değerlendiren Ömer, "Biraz hatalarımız olsa da iyi savaştık. İkinci yarıda herkesin yeteneği olduğu için kendi kapasitemizle maçı kazandık." dedi.

Ömer Kutluay, duygularını "Çok heyecanlıydım. Sahaya adım attığım gibi o tatlı heyecan gidiyor. Nerede olduğumu fark ediyorum, elimden geleni yapmaya çalıştım. İlk sayılarımı attım. İnşallah uzun bir kariyerin ilk sayıları olur." sözleriyle paylaştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör