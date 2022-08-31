1 taşla 2 kuş

27 yaşındaki stoperin gelmesi halinde savunmaya da 11’e güçlü bir yerli isim yazılacak. Aynı zamanda birden çok mevkide oynaması nedeniyle Valentin Rosier’e iyi bir alternatif olacak
Siyah-beyazlılar, transferde son haftaya girilirken sağ stoper takviyesi için vites artırdı. Sassuolo'ndan Kaan Ayhan'ı transfer etmek için bir kez daha girişimlerini başlatanyönetim, bu işi biran önce bitirmeyi hedefliyor. Takımında forma bulamadığı için ayrılık talebini ileten futbolcu da Beşiktaş'a gelmek istiyor. Hem Sassuolo hem Kaan'ın menajeri Ersin Akan ile görüşmelerini sürdüren yönetim, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katarak bir taşla iki kuş vurmak amacında.
ÖN LİBERODA DA GÖREV YAPABİLİR
Yerli kuralında kale dışında alternatifleri artırmak isteyen Kartal, sağ stopere Kaan Ayhan'ı dahil ederek kale ve orta saha hattı dışında savunmaya da 11'e güçlü yerli bir isim yazmayı amaçlıyor. Milli futbolcunun takviye edilmesi halinde Beşiktaş'ın bir diğer kazancı ise Valentin Rosier'e alternatif oluşturacak olması. Sağ bekte Rosier'in alternatifi kanat forvetten devşirilen Kenan Karaman. Kaangelirse sağ stoper, sağbek ve gerekli görüldüğündeön liberoda daoynayacak.
KORAY GÜNTER DE GÜNDEMDE
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin geçtiğimiz sezondan bu yana gerçekleştirmeyi çok arzu ettiği Kaan Ayhan transferi için kurmaylarına talimat verdiği ve gerekirse son güne kadar pazarlıkların yürütülmesini istediği belirtiltdi. Beşiktaş, Sassuolo'nun6-7 milyon Euro bonservisistediği Kaan'ın transferini3.5 milyon Euro'yabitirmenin peşinde. İtalya ekibi, daha önce bu rakamdan taviz vermedi. Kartal, Koray Günter ile de görüşmelerini sürdürürken, bu oyuncuyu da yedekte tutuyor.
BİR GÖRÜŞ
ALİ GÜLTİKEN
Hemen formayı verebilirsiniz Kaan Ayhan iyi bir savunma oyuncusu… Özellikle çok yönlü bir futbolcu olması defansı rahatlatacaktır. Hem stoper hem de bek oynayabilme kabiliyeti var. Bunun yanında üst seviye liglerde görev aldı. Bu daayrı bir vizyon katıyor. Transfer edip, endişe etmeden hemen formayı verebileceğiniz bir futbolcu. Bu yüzden transfer edilmesibüyük katkı sağlayacaktır. Yerli oyuncu statüsünde olması da ayrı bir avantaj. Bunları üst üste koyduğumuzda takım için çok faydalı olacağını görüyoruz.