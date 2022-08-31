1 taşla 2 kuş

Siyah-beyazlılar, transferde son haftaya girilirken sağ stoper takviyesi için vites artırdı. Sassuolo'ndan Kaan Ayhan'ı transfer etmek için bir kez dahTakımında forma bulamadığı için ayrılık talebini ileten futbolcu da Beşiktaş'a gelmek istiyor. Hem Sassuolo hem Kaan'ın menajeri Ersin Akan ile görüşmelerini sürdüren yönetim, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katarak bir taşla iki kuş vurmak amacında.Yerli kuralında kale dışında alternatifleri artırmak isteyen Kartal, sağ stopere Kaan Ayhan'ı dahil ederek kale ve orta saha hattı dışında savunmaya da 11'e güçlü yerli bir isim yazmayı amaçlıyor. Milli futbolcunun takviye edilmesi halinde Beşiktaş'ın bir diğer kazancı ise Valentin Rosier'e alternatif oluşturacak olması. Sağ bekte Rosier'in alternatifi kanat forvetten devşirilen Kenan Karaman.Başkan Ahmet Nur Çebi'nin geçtiğimiz sezondan bu yana gerçekleştirmeyi çok arzu ettiği Kaan Ayhan transferi için kurmaylarına talimat verdiği ve gerekirse son güne kadar pazarlıkların yürütülmesini istediği belirtiltdi.İtalya ekibi, daha önce bu rakamdan taviz vermedi. Kartal,ile de görüşmelerini sürdürürken, bu oyuncuyu da yedekte tutuyor.ALİ GÜLTİKENHemen formayı verebilirsinizAyhan iyi bir savunma oyuncusu… Özellikle çok yönlü bir futbolcu olması defansı rahatlatacaktır. Hem stoper hem de bek oynayabilme kabiliyeti var. Bunun yanında üst seviye liglerde görev aldı.Transfer edip, endişe etmeden hemen formayı verebileceğiniz bir futbolcu.Yerli oyuncu statüsünde olması da ayrı bir avantaj. Bunları üst üste koyduğumuzda takım için çok faydalı olacağını görüyoruz.