10 kişiye karşı oynamayı sevmiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, maçın ardından şunları söyledi: "İlk 30 dakika çok iyiydik. 10 kişiye karşı oynamayı çok sevmiyorum! Bundan önceki iki maçta da eksik rakiplere karşı mücadele etmiştik.. Torreira imkânsız bir gol attı, tebrik ediyorum ama takımım harika bir reaksiyon gösterdi. Gurur duyuyorum onlarla. Taraftarımız da gurur duymalı. Muhteşem bir galibiyet. Futbolcularımız yüksek şiddette, agresif oynadı. Kendileri için, aileleri için ve taraftar için mücadele ettiler. Hepsi sonuna kadar savaştılar. Hak ettiğimiz bir sonuç aldık. Herkes bu galibiyetin keyifini çıkartsın."



TARİHİ HATIRLATMA

1991-1992 sezonunu yenilgisiz tamamlayarak, Süper Lig'in namağlup ilk ve tek şampiyonu olan Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ın 28 maçlık serisine son vererek ünvanına olası ortaklığını engelledi. Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlılar kale arkası tribününde "Namağlup tek şampiyon Beşiktaş" yazılı pankart açtı. Aynı ifadeler, projeksiyonlarla sahanın içine de yansıtıldı.