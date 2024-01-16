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Giriş Tarihi: 16.1.2024

10 numara pazarlık!

Ogün ŞAHİNOĞLU
10 numara pazarlık!

28 yaşındaki Rus 10 numara için temasa geçen siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro’luk maaş talebini düşürmek için pazarlık halinde. Christian ve William Carvalho da Kartal’ın listesinde

Beşiktaş, ara dönemin açılışını sağ bek Jonas Svensson'u alarak yapmıştı. Stoper, ön libero ve hücum hattına takviye için de çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Anton Miranchuk'un peşine düştü. Lokomotiv Moskova ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Rus 10 numarayla temasa geçen yönetim, futbolcunun şartları hakkında bilgi aldı. Maaşı 2.4 milyon Euro'dan 1.2 milyon Euro'ya düşürülmek istendiği için kulübünün yeni kontrat teklifini kabul etmeyen 28 yaşındaki isim, Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı. Olumlu ilk dönüş sonrası görüşmelerini hızlandıran Beşiktaş cephesi, menajeri aracılığıyla bilgi aldı.

CHRİSTİAN İLE TEMAS
Oyuncunun, 3 milyon Euro talebi olduğu kaydedildi ancak bu rakam, siyah-beyazlı yönetimin düşüncesinin çok üzerinde. Taraflar arasında temaslar devam ediyor. Ayrıca Kartal, Athletico Paranaense ile aralık ayında kontratı biten 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha Christian ile de temas kurdu. Real Betis'ten Portekizli ön libero William Carvalho için de nabız yoklandı.

24 MAÇTA 4 GOL, 5 ASIST
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Anton Miranchuk, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla Rusya Premier Ligi ve Rusya Kupası'nda toplam 24 resmi maçta görev yaparken 4 gol atıp 5 de asist üretti.

7 EKSİKLE SAHADA!
BEŞİKTAŞ'TA 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle bugün Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'na giden Colley, Amartey, Masuaku ve Aboubakar ile kadro dışı bırakılan Rosier'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Chamberlain ve Amir sahada olamayacak.

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