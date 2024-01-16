10 numara pazarlık!

Beşiktaş, ara dönemin açılışını sağ bek Jonas Svensson'u alarak yapmıştı. Stoper, ön libero ve hücum hattına takviye için de çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Anton Miranchuk'un peşine düştü. Lokomotiv Moskova ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Rus 10 numarayla temasa geçen yönetim, futbolcunun şartları hakkında bilgi aldı.Olumlu ilk dönüş sonrası görüşmelerini hızlandıran Beşiktaş cephesi, menajeri aracılığıyla bilgi aldı.Taraflar arasında temaslar devam ediyor.Ayrıca Kartal, Athletico Paranaense ile aralıkayında kontratı biten 23 yaşındaki Brezilyalıorta saha Christian ile de temas kurdu.Real Betis'ten Portekizli ön libero WilliamCarvalho için de nabız yoklandı.Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Anton Miranchuk, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla Rusya Premier Ligi ve Rusya Kupası'nda toplam 24 resmi maçta görev yaparken 4 gol atıp 5 de asist üretti.BEŞİKTAŞ'TA