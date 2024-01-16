10 numara pazarlık!

28 yaşındaki Rus 10 numara için temasa geçen siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro’luk maaş talebini düşürmek için pazarlık halinde. Christian ve William Carvalho da Kartal’ın listesinde
Beşiktaş, ara dönemin açılışını sağ bek Jonas Svensson'u alarak yapmıştı. Stoper, ön libero ve hücum hattına takviye için de çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Anton Miranchuk'un peşine düştü. Lokomotiv Moskova ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Rus 10 numarayla temasa geçen yönetim, futbolcunun şartları hakkında bilgi aldı. Maaşı 2.4 milyon Euro'dan 1.2 milyonEuro'ya düşürülmek istendiğiiçin kulübünün yeni kontrat teklifini kabuletmeyen 28 yaşındaki isim, Beşiktaş'a yeşilışık yaktı. Olumlu ilk dönüş sonrası görüşmelerini hızlandıran Beşiktaş cephesi, menajeri aracılığıyla bilgi aldı.
CHRİSTİAN İLE TEMAS
Oyuncunun, 3 milyon Euro talebi olduğukaydedildi ancak bu rakam, siyah-beyazlıyönetimin düşüncesinin çok üzerinde.Taraflar arasında temaslar devam ediyor.Ayrıca Kartal, Athletico Paranaense ile aralıkayında kontratı biten 23 yaşındaki Brezilyalıorta saha Christian ile de temas kurdu.Real Betis'ten Portekizli ön libero WilliamCarvalho için de nabız yoklandı.
24 MAÇTA 4 GOL, 5 ASIST
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Anton Miranchuk, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla Rusya Premier Ligi ve Rusya Kupası'nda toplam 24 resmi maçta görev yaparken 4 gol atıp 5 de asist üretti.
7 EKSİKLE SAHADA!
BEŞİKTAŞ'TA 7 futbolcu,çeşitli gerekçelerlebugün Eyüpsporkarşısında forma giyemeyecek.Afrika UluslarKupası'na giden Colley,Amartey, Masuaku veAboubakar ile kadro dışıbırakılan Rosier'in yanısıra sakatlıkları bulunanChamberlain ve Amirsahada olamayacak.